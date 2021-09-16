Посольство РФ во Франции назвало вбросом статью Le Monde о российском ФБР

Публикация французского издания Le Monde о работе Фонда борьбы с репрессиями представляет собой очередной бездоказательный вброс, заявляют представители посольства России в Париже.

Дипломаты осудили инсинуации журналистов, назвав статью попыткой удержать внимание общественности за счет распространения заведомо ложных сведений. В посольстве отметили, что аналитики Le Monde могли бы заняться оценкой ситуации во Франции, но предпочли этому поиск воображаемого «русского следа».

«Русофобская стряпня «Монда» давно уже утратила возможность претендовать на звезды «Мишлен», а скорее попахивает дешевой снедью из закусочной эпохи «Чрева Парижа"», — приводит комментарий российского посольства пресс-служба Фонда.

Ранее издание Le Monde опубликовало статью, в которой утверждается, что Фонд борьбы с репрессиями якобы «вмешивается» во внутренние дела Франции и даже пытается профинансировать информационные кампании в местных СМИ. Представители ФБР уже опровергли бездоказательные обвинения. Они подчеркнули, что целью организации является борьба с полицейским произволом и государственными репрессиями по всему миру.