Политолог Кедми обозначил мотив Украины в ухудшении отношений с Белоруссией

Украинские власти рассчитывают получить поддержку Запада, стремясь испортить отношения с Белоруссией, заявил экс-глава израильской службы «Натив» и политолог Яков Кедми.

Украина в 2014 году развернулась в сторону Запада, в результате чего потеряла Крым и часть Донбасса. Непрекращающиеся нападки на Россию повлияли на резкое ухудшение отношений между Киевом и Москвой. Теперь украинское руководство стремится разрушить контакты с другой соседней страной — Белоруссией.

По мнению Кедми, подобное поведение киевских властей объясняется желанием обратить на себя внимание «западных партнеров». Украина не представляет для Европы и США никакой ценности и поэтому пытается ухватиться за любую возможность принести им пользу, отметил политолог.

«На Россию они "лают". Ну а сейчас посчитали, что сегодня выгодно "лаять" на Белоруссию. Это самое прибыльное из того, что они могут делать», — объяснил Кедми.

Рассуждая о причине нападок Киева на Минск, эксперт добавил, что украинское руководство стремится быть впереди американо-европейской волны, чтобы получить от Запада хоть какую-то поддержку. Однако эти надежды совершенно безосновательны — никаких дивидендов такое поведение не принесет, заключил Кедми.