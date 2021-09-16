Акции четырех российских компаний выросли после обновления индекса MVIS Russia Small-Cap

Стоимость акций компаний «Сегежа», «Русагро», «Самолет» и «Белуга» увеличилась после включения в индекс MVIS Russia Small-Cap.

Индексный провайдер MVIS Indices ранее объявил итоги квартального пересмотра индексов по отдельным странам. В результате в MVIS Russia Small-Cap попали «Сегежа», «Русагро», «Самолет» и «Белуга». В остальном список остался без изменений.

После этого акции «Белуги» выросли на 2,29%, «Сегежи» — на 2,2%, «Самолета» — на 8,25%. Самую скромную динамику при этом показали котировки «Русагро», увеличившись на 1,06%. Как отмечается в пресс-релизе MVIS Indices, изменения будут внесены после закрытия торгов 17 сентября.