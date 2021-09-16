Северная Корея испытала «ракетный поезд»

В Северной Корее 15 сентября прошли испытания железнодорожного ракетного комплекса. Южнокорейские СМИ сообщают, что 15-й ракетный полк выстрелил баллистическим снарядом в сторону Японского моря. Ракета пролетела 800 километров и успешно поразил учебную цель. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

«В рамках разработки новой оборонной стратегии был организован железнодорожный мобильный ракетный полк, чтобы увеличить возможности интенсивного удара вооруженных сил в случае военных операций и значительно повысить скорость реагирования на различные угрозы», — сообщили в Пхеньяне.

В стрельбах приняли участие представители отдела военного руководства Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), Министерства военной промышленности КНДР, а также руководители Генерального штаба и Министерства науки и исследований. Стрельба велась из горного района.