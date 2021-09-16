Роскомнадзор пригрозил штрафом Google и Apple за отказ удалять приложение Навального

Роскомнадзор может оштрафовать компании Google и Apple, если они не удалят приложение «Умное голосование», сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, представители компании Apple не смогли внятно объяснить регулятору свою позицию касаемо требования об удалении приложения, созданного командой российского блогера Алексея Навального.

«Google, Apple, Cloudflair и Cisco помогают "Умному голосованию" обходить блокировки в РФ, Роскомнадзором принимаются технические меры противодействия распространению незаконного контента», — добавил он.

Ранее стало известно, что суд может оштрафовать Google еще на 4 миллиона рублей. Соответствующее решение может быть вынесено за отказ удалять противоправный контент.