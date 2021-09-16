Более 15 млн бюллетеней подготовлено для выборов в Петербурге

Санкт-Петербург завершил подготовку к предстоящим выборам в Госдуму, Заксобрание и муниципальные советы Автово и Ланское.

Как сообщили в городской избирательной комиссии, 8 сентября к работе приступили 1940 избиркомов «постоянных» избирательных участков, а также 112 избиркомов избирательных участков, образованных в местах временного пребывания граждан. Среди них суда в плавании, полярные станции, вокзалы, аэропорты и следственные изоляторы.

Всего к выборам подготовлено более 15,986 миллиона бюллетеней, все они уже доставлены в здания администраций районов Петербурга. Все избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

Выборы в России состоятся с 17 по 19 сентября включительно.