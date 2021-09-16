Более 6500 наблюдателей будут присутствовать на избирательных участках в Петербурге

Наблюдателями на избирательных участках в Санкт-Петербурге станут более 6500 тысяч человек, сообщили в горизбиркоме.

Всего в городе будет функционировать 1785 участков в 64 территориальных избирательных комиссиях, которые будут оборудованы круглосуточными системами видеонаблюдения. Помимо этого, известно точное число наблюдателей на участках — 6546. Среди них будут как граждане Российской Федерации, так и представители международных организаций.

Кроме того, во время организации работы в Петербурге по применению системы «Мобильный избиратель» по выборам депутатов Госдумы было подано 84 261 заявление о голосовании по месту нахождения.

Выборы будут проходить с 17 по 19 сентября. За места в Государственной думе РФ поборются 14 политических партий, а в Законодательном собрании Сантк-Петербурга — 8. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за ходом голосования в режиме прямой трансляции будут следить и из Москвы.