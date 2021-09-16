Глава мотоклуба «Ночные волки» Залдастанов стал гражданином ДНР

Лидер байкеров из мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов по прозвищу «Хирург» стал гражданином Донецкой народной республики.

Глава ДНР Денис Пушилин лично поблагодарил президента Всероссийского мотоклуба за поддержку республики и вручил ему паспорт гражданина. Лидер отметил, что считает позицию Залдастанова в отношении ДНР верной.

«Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом Республики, а и имел паспорт Донецкой народной республики. С чем тебя и поздравляю», — сообщил Пушилин.

В свою очередь сам мотоциклист поблагодарил главу ДНР и отметил значимость события. По его словам, стать гражданином Донецкой народной республики означает еще раз присягнуть России.

Ранее байкеры из клуба «Ночные волки» рассказали о мошенниках, которые выдают себя за членов объединения. Злоумышленники публикуют объявления о сборе денег от имени мотоциклистов. Байкеры призвали следить только за официальными группами клуба в социальных сетях, сообщает телеканал «360».