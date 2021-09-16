МИД Франции назвал ударом в спину разрыв Австралией контракта по подлодкам

Разрыв соглашения по подводным лодкам между Австралией и Францией является ударом в спину. Об этом заявил министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.

В эфире радиостанции France Info глава французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение австралийских властей оказалось весьма болезненным. По его словам, установившиеся доверительные отношения между Парижем и Канберрой были моментально подорваны.

«И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», — заявил глава МИД Франции.

Ле Дриан напомнил, что договор на постройку и поставку в Австралию французских субмарин обсуждался с 2014 по 2016 год. Министр подчеркнул, что он ждет пояснений от австралийской и американской сторон. Также глава дипведомства отметил, что грубое и непредсказуемое поведение Вашингтона в этой ситуации вызывает обеспокоенность.