Пресс-секретарь главы Владимирской области назвала фейком сообщения об отставке Сипягина

Сообщения о планируемой отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина являются фейком, заявила пресс-секретарь главы региона Ольга Елунина.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о возможном уходе Сипягина с поста главы Владимирской области. Согласно сообщениям, чиновник собирался объявить о сложении полномочий на следующей неделе.

По словам пресс-секретаря Сипягина Ольги Елуниной, данные представителей прессы не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

«Это фейк», — подчеркнула сотрудник администрации Владимирской области.

Это не первый случай, когда публиковались утверждения об отставке владимирского губернатора. Пресс-служба главы региона каждый раз опровергала подобные слухи.