Пресс-служба губернатора Владимирской области опровергла слухи о его отставке

Информация об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина является фейком. Об этом заявила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова. По ее словам, у представителя ЛДПР нет намерений покинуть пост, и подтверждением тому служит рабочий план, который расписан на месяц вперед.

Кроме того, информацию об уходе Сипягина не подтвердили и в пресс-службе либерал-демократической партии:

«По нашим данным, он продолжает работать в должности губернатора».

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что глава Владимирской области якобы уже написал заявление об отставке и официально объявит о своем уходе на следующей неделе. Опираясь на данные источников, СМИ объяснили «отставку» Сипягина с его намерением перейти в парламент после думских выборов.

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы различного уровня, в том числе депутатов Госдумы VIII созыва. Кандидатами в нижнюю палату российского парламента зарегистрированы представители партий: «Гражданская платформа», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Новые люди», «Коммунисты России», «Родина», Партия роста, «Справедливая Россия — За правду», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Российская партия свободы и справедливости, Российская экологическая партия «Зеленые» и «Единая Россия».