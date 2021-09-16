Авиаконструктор Вовнянко рассказал о массовом бегстве украинских летчиков

Опытные летчики массово увольняются из украинских вооруженных сил в результате чего военная авиация страны «фактически загибается».

На эту проблему, выступая в эфире интернет-канала «Хвыля», указал украинский авиаинструктор Анатолий Вовнянко, ранее занимавший должность заместителя главного конструктора ГП «Антонов».

Причиной того катастрофического положения, в котором оказались украинские Военно-воздушные силы, является потеря украинскими летчиками квалификации из-за крайне малого числа полетов и невозможности принимать участия в воздушных боях.

В течение предыдущих полутора лет из ВСУ уволились 120 опытных военных летчика, на истребителях, рассказал Вовнянко. А теперь, по его словам, заявления об уходе подали еще 40 летчиков.

«Почему? Налет 40 часов, то есть мизер. Говорят, очень много бумажной работы. Если ты в год налетаешь 40 часов, понятно, что тебе, дай бог, взлететь, сесть и пролететь по прямой – никакого ты там ни воздушного боя, ничего не выиграешь», -объясняет авиаинструктор.

К тому же, как пишут на Украине, у военных летчиков зарплата составляет всего 20 тысяч гривен, а у технического персонала еще меньше – 10-12 тысяч гривен.

В результате Украина лишается своей истребительной авиации, так как летчики понимают, что при таких зарплатах и при таких налетах им нечего делать в военной авиации и принимают решение переучиваться и пойти работать на «Антонов» или на «Русланы», или в авиакомпанию, хотя там уже все занято молодыми опытными ребятами, владеющими английским языком.

«Вот это удручает, фактически авиация загибается, хотя об этом никто ничего не говорит», — заключил Вовнянко.

mil.gov.ua /

Напомним, ранее в сентябре на Украине приняли программу по восстановлению отечественного авиастроения, которая предполагает до 2030 года, сохраняя имеющиеся на сегодняшний день 50 тысяч рабочих мест, поставить на рынок 6 тысяч новых позиций авиастроительной промышленности – самолетов, вертолетов, беспилотников и запчастей. Однако, по мнению экспертов, появление данной программы свидетельствует лишь об одном – о том, что на Украине больше нет собственного авиастроения.