Фигурантами дела о призывах к беспорядкам в дни выборов стали несколько человек

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к беспорядкам в дни единого голосования. Фигурантами производства стали по меньшей мере 11 человек из семи регионов.

Согласно имеющейся информации, злоумышленники распространяли через сеть Telegram-каналов видеоролики, в которых склоняли пользователей популярного мессенджера к противоправным действиям. Массовые беспорядки преступники планировали провести с 17 по 20 сентября 2021 года, то есть в дни предстоящих выборов, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Видеоматериалы были отданы на экспертизу, которая обнаружила в них побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц. Также злоумышленники вели активную словесную агитацию среди подписчиков, направленную также на организацию беспорядков в общественных местах в дни единого голосования.

Фигурантам дела вменяется совершение преступления по части 1.1 статьи 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках). Следствие будет ходатайствовать о заключении агитаторов под стражу.