ОДКБ анонсировало проведение военных учений на границе Таджикистана и Афганистана

Страны Организации Договора о коллективной безопасности приняли решение о провести в ближайшее время в Таджикистане масштабные военные учения, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Согласно плану, стратегические маневры стартуют через месяц на границе с Афганистаном, уточнил дипломат. Во время сессии ОДКБ в Душанбе президент РФ Владимир Путин отметил, что страны-члены организации должны координировать усилия для обеспечения безопасности из-за обострения ситуации в регионе. В данный момент обстановка в зоне ответственности ОДКБ не стабильная, подчеркнул российский глава.

На сессии также присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Во время мероприятия участники утвердили план оснащения коллективных сил современным вооружением и создание дополнительных военных структур.