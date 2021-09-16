Президент Украины Владимир Зеленский собственноручно сделал из страны инструмент, принадлежащий Соединенным Штатам, уверены китайские пользователи Сети.

Читатели издания «Гуаньча» рассказали, как глава государства добровольно превратил Киев в «пушечное мясо» для Вашингтона. Они отреагировали на материал СМИ о визите Зеленского в Вашингтон. Аналитики сравнили США с волком, которого Украина добровольно впускает в «дом». Комментаторы согласились с этой идеей.

«Если вы пригласите волка в дом, он вас съест! Президент с явным отсутствием мозгов добровольно привязал Украину к колеснице американского империализма и использовал ее как шахматную фигуру и пушечное мясо США, как следующий Афганистан!» — подчеркнули в Сети.

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Китайцы также указали на положение Украины среди крупных мировых держав. По словам пользователей, Киеву не выжить среди сильных стран.

«Украина — это безмозглый маленький поросенок, которого рано или поздно заколют в игре крупных держав в диких джунглях», — пояснили читатели.

Государству достались «отличные карты», однако Киев бездарно их разыгрывает. Стратегическая позиция Украины могла бы помочь стране получать пользу с двух сторон. Но вместо этого государство провоцирует Запад на обман, добавили в интернете.