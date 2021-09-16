Телеведущая Винницкая объявила конкурс с призами для москвичей

Претендующая на право представлять интересы москвичей в Госдуме VIII созыва предприниматель Татьяна Винницкая объявила конкурс с необычными призами. Подписчикам предлагает поделиться лучшим роликом с ее страницы в соцсетях. Авторы репостов, набравших наибольшее количество комментариев и лайков, получат в подарок саму Татьяну. Правда, не настоящую, а ее ростовую копию.

Процессию «Татьян» жители столицы могли заметить месяцем ранее в районе Охотного ряда. По словам Винницкой, ее «протеже» стоически несли вахту, невзирая на жару и дожди. Москвичам, по заверению телеведущей, креатив пришелся по нраву: прохожие охотно фотографировались с «девушками» на территории Центрального административного округа.

«Были попытки завести отношения — одну из фигурок буквально украли у памятника Абаю, — смеется Винницкая. — Правда, спустя время туда же и вернули. Видимо, невеста оказалась несговорчивой».

Несговорчивым оказался и генерал Правдюк в качестве визави телеведущей на YouTube-дебатах. Впрочем, его напористая манера вести дискуссию и командирский голос Винницкую, кажется, не смутили.

Итоги конкурса будут объявлены после 19 сентября — участники узнают, есть ли их имена в списке новых друзей полиграфической «Татьяны».

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в различные органы власти, кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».