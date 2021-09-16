Распоряжение МВД о запрете пребывания комика Мирзализаде в РФ приостановлено судом

Суд приостановил распоряжение МВД о запрете пребывания стендап-комика Идрака Мирзализаде на территории России.

Такое положение вещей сохранится до того момента, пока решение суда по делу о скандальном высказывании Мирзализаде не вступит в законную силу. Соответствующее постановление вынес Замоскворецкий суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката юмориста Сергея Бадамшина.

Напомним, что 30 августа 2021 года МВД России приняло решение о нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в РФ. Отмечалось, что предписание носит пожизненный характер. Причиной принятия подобных мер, по словам представителя ведомства, стали возбуждающие ненависть и вражду по отношению к русским высказывания, которые комик допустил в одном из своих публичных выступлений.

Ранее стала известна дата рассмотрения иска комика Идрака Мирзализаде к МВД РФ. Судебное заседание было назначено на 16 сентября 2021 года.