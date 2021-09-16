СМИ сообщили об отставке главы Владимирской области Сипягина

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сложил свои полномочия, сообщило издание РБК.

По имеющимся у журналистов данным, официальное заявление будет сделано на следующей неделе. Уточняется, что Сипягин планирует перейти в Государственную думу РФ. Сейчас он входит в федеральную часть списка ЛДПР.

Источник издания предположил, что его место на посту главы региона займет человек, который никак не связан с местными элитами. Хорошие шансы на это есть у депутата Госдумы от Калужской области Александра Авдеева. Эту теорию также подтвердил другой источник, близкий к Кремлю.

Выборы в Государственную думу России будут проходить с 17 по 19 сентября. В них будут участвовать кандидаты от 14 партий. В их число вошли ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».