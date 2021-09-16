Страну потеряли, но память осталась. Почему все больше россиян грезят о временах СССР

Результаты очередного опроса об отношении россиян к СССР в 2021 году показали, что почти половина респондентов (49%) считают лучшей политической системой — советскую.

За последние 20 лет это самый большой процент людей, которые хотели бы «вернуться» в СССР. Даже пять лет назад, в 2016 году, «ностальгирующих» по советской власти было всего 37%.

Возрастающий интерес россиян к временам процветающего социализма объясняется просто. По мнению президента краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, людям свойственно быстро забывать негативные воспоминания, а хорошие воссоздавать в гипертрофированном варианте.

«Люди уже воспринимают ту эпоху, ушедшую безвозвратно, как некое время всеобщего благоденствия, с небольшими нюансами. Но эти нюансы, как они [респонденты — Прим. ред.] считают, по сравнению с сегодняшними неурядицами, для них уже мелочи», — рассказал «Политике Сегодня» эксперт.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

А ведь всего пять-десять лет назад, напомнил Подлесный, россияне говорили не только о хороших сторонах советской власти (бесплатная медицина, образование), но и об огромных очередях или повсеместном дефиците. Еще раньше вспоминали о «глупых запретах», например, сложностях при выезде за границу к родственникам.

Сегодня же в обществе происходит некая «мифологизация» советской власти, потому что возрастает «социальная напряженность». Она проявляется в негативном отношении к современному здравоохранению, соцгарантиям или образованию, сделал вывод специалист.