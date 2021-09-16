Памфилова объявила об открытии видеостены в ЦИК для наблюдения за выборами

Стало известно об открытии видеостены в Центризбиркоме. Объект позволяет следить за ходом выборов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Руководительница комиссии объявила об открытии видеостены. На ней ведется трансляция с избирательных участков по всей России. Церемония состоялась в ЦИК 16 сентября.

«Сегодня у нас очередной этап, очень важное событие. Мы сейчас символически открываем нашу видеостену, где одновременно можно будет наблюдать за 192 избирательными участками», — выступила с речью Памфилова.

Во всех субъектах России проверяется система видеонаблюдения на выборах. В скором времени жителям страны предстоит определить состав Госдумы на ближайшие пять лет. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.