США, Великобритания и Австралия заключили военный союз ради «кремниевого» острова

В мире стало на один военно-политический альянс больше. Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о создании абсолютно нового совместного «партнерства» под названием AUKUS — (Australia, United Kingdom, USA).

В Вашингтоне объяснили, что речь идет о трехстороннем сотрудничестве в сфере безопасности с акцентом на Индо-Тихоокеанский регион. Главные цели новоиспеченного союза — упрощение обмена информацией и разведданными между странами, совместные проекты в области искусственного интеллекта, подводных систем и кибернетики.

Агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома сообщило, что стороны пришли к такому решению на фоне «растущей мощи и влияния Китая». Похоже, президент США Джозеф Байден все же нашелся, чем ответить на отказ председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в совместном саммите.

Первые плоды

Главы США, Великобритании и Австралии — президент Джо Байден, премьер-министры Борис Джонсон и Скотт Моррисон — подписали соглашение о трехстороннем сотрудничестве в режиме онлайн. Без казусов не обошлось: глава Белого дома, обращаясь к австралийскому коллеге, забыл его имя и назвал Моррисона «тем парнем снизу».

'I want to thank that fella down under.'



President Biden appears to forget the name of Australian PM Scott Morrison