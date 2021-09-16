США, Великобритания и Австралия заключили военный союз ради «кремниевого» острова

В мире стало на один военно-политический альянс больше. Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о создании абсолютно нового совместного «партнерства» под названием AUKUS — (Australia, United Kingdom, USA).

В Вашингтоне объяснили, что речь идет о трехстороннем сотрудничестве в сфере безопасности с акцентом на Индо-Тихоокеанский регион. Главные цели новоиспеченного союза — упрощение обмена информацией и разведданными между странами, совместные проекты в области искусственного интеллекта, подводных систем и кибернетики.

Агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома сообщило, что стороны пришли к такому решению на фоне «растущей мощи и влияния Китая». Похоже, президент США Джозеф Байден все же нашелся, чем ответить на отказ председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в совместном саммите.

«Это исторический шаг. Он отражает решимость администрации Байдена укреплять партнерские отношения для поддержания мира и стабильности во всем Индо-Тихоокеанском регионе. <…> Цель этого не только в усилении наших возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в том, чтобы в целом приблизить Европу, в частности Великобританию, к нашим усилиям в стратегической сфере», — заявили в Белом доме.

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Первые плоды

Главы США, Великобритании и Австралии — президент Джо Байден, премьер-министры Борис Джонсон и Скотт Моррисон — подписали соглашение о трехстороннем сотрудничестве в режиме онлайн. Без казусов не обошлось: глава Белого дома, обращаясь к австралийскому коллеге, забыл его имя и назвал Моррисона «тем парнем снизу».

???????? 'I want to thank that fella down under.'



???????? President Biden appears to forget the name of Australian PM Scott Morrison ???? pic.twitter.com/2aCUbUBjdz — GB News (@GBNEWS) September 15, 2021

Как только личность главы правительства Австралии была установлена, американский президент заговорил о планах AUKUS на ближайшие полтора года. Для начала США и Великобритания займутся австралийским флотом. С помощью специальных стратегических и военно-морских объединений они помогут Канберре наверстать упущенное в области атомных подлодок (ВМФ страны не имеют ни одной АПЛ).

Тихие и боеспособные субмарины, по мнению Байдена, помогут Австралии обезопасить свои берега на длительный срок, а Великобритания и США смогут лучше контролировать Индийский и Тихий океаны. Выгоду получат и американские компании, занимающиеся производством военной техники на воде, — General Dynamics и Huntington Ingalls Industries.

flickr.com / Official U.S. Navy Page

А вот союзники Австралии в Европе от этой сделки получили одни убытки. Согласно заявлению Скотта Моррисона, страна разорвала контракт с одним из ведущих экспортеров военно-морской техники в мире — французским гигантом Naval Group (он же Direction des Constructions Navales). Их соглашение было самым дорогим в истории австралийского ВМФ. За 66 миллиардов долларов французы должны были построить для Австралии 12 подводных лодок.

«Это решение противоречит духу сотрудничества между Францией и Австралией, основанного на отношениях политического доверия, а также на развитии высокоуровневой оборонной промышленной и технологической базы в Австралии. <…> Это свидетельствует об отсутствии согласованности, о чем Франция может только констатировать и сожалеть», — посетовали во французском МИД.

wikipedia.org / Jebulon / CC0

Цель - Тайвань

Скрывать свои истинные намерения у американцев и англичан выходит из рук вон плохо: Австралия им нужна для создания собственного плацдарма неподалеку от Китая. Япония уже давно крутится на «американской орбите», потому давние геополитические оппоненты Пекина решили ввести в игру новую боевую единицу. Так рассуждает эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.

Аналогичную точку зрения высказали инсайдеры Reuters. Неназванные чиновники сообщили, что решения по линии AUKUS будут приниматься на фоне перманентного укрепления партнерских отношений с Японией, Южной Кореей, Таиландом, Филиппинами, Индией и Вьетнамом.

Главная цель — вовсе не подготовка атаки на Китай, а захват Тайваня. На современной карте мира небольшое государство сейчас играет одну из главных ролей.

«В Тайване сейчас сосредоточено большое количество предприятий, которые выпускают микрочипы, — объясняет Калмыков. – В данный момент они являются основой производства почти всего вооружения США. Китай хочет забрать Тайвань себе по той же причине, это такая мировая фабрика по производству проводниковых чипов для электроники. На этом завязана большая часть мирового военно-промышленного комплекса. Англосаксы готовятся к развитию событий вокруг Тайваня и ведению боевых действий против Китая, если это понадобится».

flickr.com/US Navy / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers

России AUKUS никак не угрожает, добавил военный эксперт, только если командование трех стран не решится накрыть Москву градом антироссийских заявлений и обвинений. Такой сценарий вписывается в общую канву западной политики и вряд ли напугает Кремль.

Китай, в свою очередь, уже серьезно обеспокоен сотрудничеством трех государств у своих границ. Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР, обвинил Байдена, Джонсона и Моррисона в «подрыве мира и стабильности в регионе». Дипломат намекнул на политику двойных стандартов, которой следует Вашингтон, и заметил, что члены AUKUS используют ядерный экспорт «в качестве инструмента для геополитических игр».