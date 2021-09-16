Вице-премьер Борисов объявил о старте поставок комплексов С-500 в российскую армию

Вооруженные силы РФ начали получать новейшие зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей», заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

В рамках Тюменского нефтегазового форума он отметил, что системы уже прошли государственные испытания. Сразу после этого стартовали первые поставки.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — сказал Борисов.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку первой партии «Прометеев» для Воздушно-космических сил России. Как ожидалось, системы будут переданы в первой половине 2022 года.