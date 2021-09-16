Беглов указал на необходимость чтить память о Великой Победе

Важность сохранения памяти о Великой Победе над фашизмом трудно переоценить. О необходимости чтить подвиг героев напомнил губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Северной столицы 15 сентября вручил государственные награды петербуржцам, чьи успехи стали значимой частью достижений не только их родного города, но и всей страны.

«Ваши успехи — значимая часть достижений как Петербурга, так и всей России. Своим трудом и достойным служением вы прославляете наш город и нашу страну», — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

В ходе торжественной церемонии награждения Беглов также напомнил о значимости сохранения памяти о Великой Отечественной войне и победе над фашизмом, — задаче, в реализации которой Петербург с его сильным ветеранским движением принимает самое активное участие, передает ФАН.

Благодарности президента России Владимира Путина были удостоены глава патриотического объединения «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн и председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.