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На Украине заявили об эксклюзивных правах на торт «Киевский»

На Украине заявили об эксклюзивных правах на торт «Киевский»

Торт «Киевский» был создан по ошибке. К такому вывода пришла владелец кондитерской в Киеве Евгения Манжосова. Она рассказала в интервью РИА Новости, что по одной из версий, повара подготовили для бисквита партию яичного белка, но не поставили ее в холодильник. Чтобы продукты не испортились, они решились на эксперимент.

 «Изначально «Киевский торт» — это состаренные белки, орех кешью и масляный шоколадный крем», — рассказала Евгения

По ее словам, истинный рецепт торта сохранился только на Украине. 

«Везде в основном используют в десертах не масляный крем, а облегченные версии: к примеру, заварной крем. То есть это действительно рецепт торта, который есть только на Украине»,  — заключила кондитер.

Однако, Манжосова отметила, что в последнее время кондитеры стараются удешевлять состав кондитерского изделия, используя арахис, фундук или грецкий орех.