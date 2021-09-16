Воспитание или доходный бизнес. Как в России решается проблема детей-сирот

В России невозможно отказаться от детских домов, не создав им альтернативы. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил директор Дома-интерната для детей-инвалидов №1 в Санкт-Петербурге Валерий Асикритов. Так он отреагировал на слова замглавы Минпросвещения Дениса Грибова, который считает, что перспектива передачи всех сирот на воспитание в приемные семьи в будущем вполне реальна, а детских домов не останется вовсе.

Глава детдома в Петербурге возразил, что за его 47-летнюю практику руководства учреждением, рассчитанным на 300 детей-инвалидов, только четверо обрели опекунов. Поэтому правительству нужно думать не о том, как закрыть интернаты, а о том, как сделать жизнь в них лучше.

«Конечно, надо какие-то изменения, время идет. Может, какие-то современные подходы, мы над этим работаем. У нас в России единственный детский дом, где после 18 лет остаются ребята в центре социально-трудовой реабилитации, потому что дети-инвалиды никому не нужны в социуме, как бы мы не старались. Хотя за последние пять лет у нас более 20 человек получили однокомнатные квартиры, живут в городе, работают. Мы их сопровождаем, поддерживаем, постоянно держим руку на пульсе, потому что им одним трудно», – поделился Асикритов.

По данным российского правительства, к началу 2021 года в учреждениях для детей-сирот находилось около 37 тысяч несовершеннолетних. При этом более 80% из них имеют живых родителей, отметила в разговоре с «Политикой Сегодня» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

vk.com / Ирина Волынец

По ее словам, нередки случаи, когда дети оказываются в интернате из-за низкого уровня дохода родителей. А потому властям необходимо в первую очередь направить фокус внимания на поддержку неблагополучных семей, чтобы те имели возможность самостоятельно воспитывать своих чад. За исключением, конечно, тех случаев, когда мать или отец ведут асоциальный образ жизни или жестоко обращаются с детьми.

«Если ребенок по каким-то причинам не может воспитываться живыми родителями, то, конечно, в идеале — это устройство в семью. Но, к сожалению, есть случаи, и их количество не уменьшается, когда детей забирают в семью ради денег — это возмездная опека. И я выступаю категорически против того, чтобы дети, которые взяты под опеку, обеспечивались государством больше, чем те, что живут в кровных семьях», – заявила Волынец.

Собеседница «ПС» рассказала, что в сельских местностях семьи при возмездном опекунстве нередко используют сирот не только как источник дополнительного дохода, но еще и в качестве бесплатной рабочей силы.

Федеральное агентство новостей / Анна Анина

Она лично встречала случаи, когда кровные дети живут с родителями в доме, а приемные — в пристройках. Или когда опекуны уезжают на отдых за границу за счет средств, выделяемых государством на воспитание приемного ребенка, в то время как тот остается следить за хозяйством.

По мнению Волынец, желание властей закрыть все детские дома и пристроить сирот на воспитание в приемные семьи не должно сводиться к принципу «лишь бы раздать». Она напомнила, что опекунство и тем более усыновление или удочерение отнимает много времени и сил.

«Например, в Татарстане для того, чтобы это сделать, нужно пройти школу приемных родителей, люди должны соответствовать определенным критериям и, конечно, эти семьи нужно поддерживать и в определенном контроле со стороны государства они нуждаются, есть регламенты, чтобы исключить случаи жестокого обращения. Очень важна психологическая поддержка семей, потому что бывает, что ребенка возвращают, потому что не справились», – подчеркнула детский омбудсмен.

ddom7.ru / СПБ ГБСУ СО Детский дом № 7

Будущее России без детских домов собеседница «ПС» назвала идеальным, но еще очень далеким от реализации. По словам Волынец, в стране должны оставаться как минимум приюты, где смогут жить дети, родители которых оказались в тяжелой жизненной ситуации.

«Не хотелось бы, чтобы опекуны имели более серьезные преференции, чем родные родители. Если мы будем поддерживать семьи материально, тогда у нас будет меньше детей, которых воспитывают посторонние люди. Не хотелось бы, чтобы воспитание детей в нашей стране превратилось в доходный бизнес», — резюмировала собеседница «ПС».

По итогам 2020 года на безвозмездную форму опеки в России было передано более 19,5 тысяч детей, на возмездную — почти 12 тысяч, усыновлено 2,5 тысячи несовершеннолетних. Таким образом, к началу 2021-го число детей, оставшихся без попечения родителей сократилось в стране на 6,6%.