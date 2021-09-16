Песков объяснил, кто заболел COVID-19 в окружении Путина

Заболевшие COVID-19 сотрудники из окружения президента РФ Владимира Путина обеспечивают его работу, быт и безопасность, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, коронавирусной инфекцией заболели десятки сотрудников, принимающих участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства. В то же время Песков подчеркнул, что в настоящий момент не выявлено случае тяжелого течения болезни.

«Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Песков не исключил участие Путина в саммите G20. По его словам, как только решение будет принято, он проинформирует о принятом решении журналистов.

Также Песков сообщил о регистрации президента для участия в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. Несмотря на то, что Путин находится на самоизоляции, он в любом случае проголосует.