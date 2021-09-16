Нападение на отдел МВД в Лисках попало на видео

Момент нападения на отдел МВД по Лискинскому району Воронежской области попал на запись камер видеонаблюдения.

Кадры были опубликованы в Сети. На них видно, как злоумышленник подъезжает к зданию на автомобиле, выходит из него и закладывает взрывчатку в дверь. После этого он отбегает в сторону, устройство срабатывает.

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Позднее стало известно, что в Каменском районе нашли тела многодетной матери и двоих ее сыновей. Предположительно, убийство совершил мужчина, напавший на полицейский участок.

По данным правоохранителей, он мог совершить преступления на почве бытового конфликта. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, подозреваемого разыскивают.