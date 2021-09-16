Песков уточнил сроки самоизоляции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примерные сроки самоизоляции Владимира Путина, который пошел на такой шаг после контакта с подхватившими COVID-19.

Песков заявил на пресс-конференции с журналистами о возможной недельной самоизоляции российского лидера, на которую тот ушел из-за случаев заболевания коронавирусом в его ближайшем кругу. По словам официального представителя Кремля, точное количество дней он назвать не сможет, так как все зависит от решения врачей.

«Какое-то количество дней еще продлится [самоизоляция]. Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать», — выразил свое мнение Песков.

Российский лидер принял решение уйти на самоизоляцию утром 14 сентября.