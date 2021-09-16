Турция разрешила въезд без ПЦР-теста только привитым «Спутником V» туристам из России

Правительство Турции отказалось принимать без сдачи ПЦР-теста туристов из России, которые прошли вакцинацию препаратами «КовиВак» или «ЭпиВакКороной».

Въехать в страну без предоставления отрицательного результата теста смогут только россияне, привитые «Спутником V». Такие правила вступили в силу с 14 сентября. Теперь туристы из России, которые прошли вакцинацию какими-либо препаратами, кроме «Спутника V»? не смогут посетить страну без ряда документов.

Для въезда россияне должны будут предоставить документ об отсутствии коронавирусной инфекции, справку о наличии защитных частиц к COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это связано с тем, что в Турции? из всех российских вакцин? одобрен для экстренного применения только «Спутник V».