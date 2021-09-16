Мы вам запрещаем наблюдать. Почему ЕС не отпускает своих граждан на выборы в РФ

Евросоюз заранее готов не признавать результаты выборов в России. Схема проста. Сначала комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию думских выборов, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм. Следом иностранным наблюдателям пригрозили последствиями, если те поедут следить на ходом голосования в российский Крым — то есть на соответствие этим самым нормам проверить голосование никто не сможет.

Такая инициатива стала молниеносной реакцией на призрачное намерение троих наблюдателей из Франции посетить Крым.

«Будет три человека из Франции. ЦИК их зарегистрировал. Вопрос, захотят они доехать до Крыма или нет, но планируют приехать», — объявил 15 сентября глава крымского избиркома Михаил Малышев на пресс-конференции.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Тут же депутат ЕП от Литвы Петрас Аустревичюс предложил внести этих европейских наблюдателей в санкционный список, а также расширить набор ограничительных мер в отношении России.

«Государства — члены ЕС должны принять все возможные меры для того, чтобы не допустить участия своих граждан в качестве независимых наблюдателей на парламентских выборах 2021 года в оккупированном Крыму, которые незаконно организовываются Россией», — цитирует Аустревичюса РИА Новости.

В Крыму обвинили Европарламент в двойных стандартах и двойной морали, напомнив, что российский Крым — это не оккупационная зона, а «выбор свободных людей». Но свобода и демократия будто бы не могут существовать вне западного одобрения.

Ни права крымчан, ни права европейских наблюдателей, желающих приехать на полуостров, западную политическую конъюнктуру не беспокоят, отмечает адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша. А от соблюдения прав человека подобные санкции весьма далеки.

«Права людей в Крыму, которые всей душой с Россией развивают эту республику, никого не интересуют. Все равно скажут, что все плохо, выборы прошли нечестно, голосовали и даже не голосовали те, кто не считаются людьми с точки зрения определенных лиц», — отметил юрист в комментарии «ПС».

wikipedia.org / European Parliamen / CC BY 2.0

Не факт, что Европарламент примет радикальное предложение Аустревичюса. Но главное — озвучить угрозу, которая должна подорвать желание тех самых французских наблюдателей проследить на ходом крымских выборов с 17 по 19 сентября. Не исключено, что делаются подобные заявления не без корыстных причин, предполагает Юкша.

«Европейские политики, предлагающие подобные инициативы, получают определенные бонусы. Одобрительно на них посматривают из-за океана, одобрительно посматривают на их счета в американских банках. Совершенно логичная подлость со стороны [депутата от Литвы], ничего доброго с той стороны нам ждать не придется», — резюмировал академик РАЕН.

Кстати, перед выборами комиссия Совфеда проведет финальное заседание по противодействию вмешательству в российские выборы. И предложение Аустревичюса, рискующее сорвать приезд наблюдателей из Франции в Крым, парламентарии явно не обойдут стороной.

Евронаблюдатели в ДНР и ЛНР

Осенью 2018 года на выборах глав самопровозглашенных и депутатов Донецкой и Луганской народных республик присутствовали международные наблюдатели, в том числе из стран Евросоюза.

Соответствие тех выборов европейским стандартам признали экс-замминистра обороны Греции Костас Исихос, депутат регионального парламента в Германии Гуннар Линдеманн, депутат парламента Бельгии Ян Петрис и депутат национального собрания Франции Тьерри Мариани.

Федеральное агентство новостей / Полина Пашкова

При этом все вышеупомянутые европейские страны независимость ДНР и ЛНР не признают. Берлин и вовсе осудил «так называемые выборы, проведенные пророссийскими сепаратистами» от 2014 года, назвав их «противозаконными». Однако никаких санкций к европейским наблюдателям на родине применено не было. Большинство продолжает занимать политические должности.