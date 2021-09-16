Песков заявил об отказе ЕС от решения разногласий в отношениях с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал принятый Европарламентом доклад о необходимости ужесточения отношений с Россией.

По его словам, этот документ вызывает исключительно сожаление. Европейские страны не пытаются посмотреть на ситуацию под другим углом и приложить усилия для преодоления сложностей.

«Там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам», — сказал он.

Стоит отметить, что этот доклад носит исключительно рекомендательный характер. На пленарной сессии в Страсбурге его поддержали 494 депутата.