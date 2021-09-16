Песков: Россия еще не сформировала позицию по оборонному альянсу AUKUS

Российская Федерация еще не сформировала свою позицию по новому оборонному альянсу AUKUS, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проект подразумевает партнерство Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании по защите интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам Пескова, Москва внимательно изучает детали по этому вопросу.

Ранее стало известно, что в рамках AUKUS Австралия получит не менее восьми атомных подводных лодок. При этом ранее Канберра заключила договор, согласно которому французская компания Naval Group создаст для Военно-морских сил Австралии обычные субмарины. Контракт пришлось расторгнуть. В связи с этим министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением, что создание AUKUS не направлено против Франции.