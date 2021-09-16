Российский лидер Владимир Путин точно будет голосовать на предстоящих выборах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что в настоящее время итоговое решение о формате участия российского лидера в голосовании еще не принято. Он заявил, что позднее журналистам предоставят данные по этой теме.

«Мы проинформируем вас, думаю, сегодня до конца дня. В любом случае, президент примет участие в голосовании», — заявил представитель Кремля.

Представители СМИ уточнили у Пескова, что регистрация на электронное голосование уже завершилась. Пресс-секретарь президента подтвердил, что Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму.

Отметим, что голосование будет проходить с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления.