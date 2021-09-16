Сборная России в рейтинге ФИФА поднялась на 37-е место

Сборная России по футболу под предводительством главного тренера Валерия Карпина смогла подняться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) с 41-го на 37-е место.

Данные с новыми местами рейтинга были опубликованы ФИФА на официальном сайте организации. Благодаря наставничеству Карпина футболисты страны смогли хорошо проявить себя в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.

Первую игру с соперниками из Хорватии они сыграли вничью. Второй матч проходил на Кипре, где российская сборная показала себя во всей красе, победив хозяев со счетом 2:0. На Мальте национальная команда России продемонстрировала очередную победу в отборочном туре с таким же результатом.