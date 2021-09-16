Легендарный экс-тренер баскетбольного ЦСКА скончался на 78-м году жизни

Знаменитый баскетбольный тренер Душан Ивкович скончался в белградской больнице на 78-м году жизни. Об этом сообщил его друг Горан Калинич.

Причиной смерти Ивковича стало попадание воды в легкие. Другие подробности случившегося неизвестны.

Душан Ивкович был легендой европейского баскетбола и одним из самых успешных тренеров. Он работал с такими командами, как ЦСКА и «Динамо».

С ЦСКА он выиграл три чемпионата России и Кубок страны, а «Динамо» под его руководством удалось одержать победу в Кубке УЛЕБ. Последним клубом Ивковича был турецкий «Анадолу Эфес». В 2016 году он объявил о завершении карьеры.