Французские войска ликвидировали в Мали террориста Аднана Абу Валид ас-Сахрауи, который был агентом Парижа. Инцидент прокомментировал экс-сенатор Франц Клинцевич.

С заявлением об уничтожении лидера группировки «Исламское государство1 в Большой Сахаре» (подразделение запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство») выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Как передает ФАН, устранение боевика произошло как раз в тот момент, когда военный контингент Пятой республики с позором покидает Мали после провала операции «Бархан».

При этом отмечается, что Ас-Сахрауи был французским агентом среди террористов. По мнению политика Франца Клинцевича, поспешное устранение лидера боевиков свидетельствует о том, что Париж пытается зачистить следы перед своим уходом.

«Многие опасаются всякого рода последствий. 21-й век — информации столько, что достаточно небольших объективных данных, чтобы новость стала сенсацией. Я думаю, что в этой связи сейчас очень многие будут обеспокоены своими имиджевыми потерями, что могут вскрыться многие неблаговидные вещи, будут зачищать следы», — отметил экс-сенатор.

Он напомнил, что Франция всегда присутствовала в Африке для реализации своих имперских амбиций. Однако мир сегодня очень быстро меняется, и в этих условиях Париж опасается, что неудобная правда о настоящих интересах Пятой республики на материке рано или поздно всплывет.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации