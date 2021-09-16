Эксперт Евгений Кудряц рассказал о склонности девушек выбирать «плохих парней»

Он считает, что такие люди не могут надоесть, а «обычные» ребята обычно скучны и предсказуемы.

В то же время, “плохой парень” может быть вполне доволен жизнью и не стремится к созданию семьи. Так же, по мнению эксперта, он поступает в вопросе детей. Объясняя это тем, что ребенок может родиться «таким же плохим, как и он сам», передает издание «Дни24».

«Девушки и женщины часто прощают измены, относятся к ним как к неизбежному. Связано это, чаще всего, с низкой самооценкой. Кроме того, одним из аргументов «пострадавшей стороны» является то, что мужчина, хорошенько нагулявшись, все равно возвращается домой. Если женщину устраивает такая модель поведения своего «суженого», то тогда у такого рода отношений есть будущее. Если же женщина не готова прощать похождения избранника, то всё рано или поздно закончится», — объясняет Евгений Кудряц

Сложная ситуация и у звезд шоу-бизнеса. У них есть вероятность возникновения конфликтов на почве занятости одного из супругов.