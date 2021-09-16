Фото отделения полиции в Лисках после нападения появилось в Сети

Неизвестный взорвал входную дверь полицейского участка в Лисках и устроил стрельбу. Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети.

Мужчина в камуфляжной форме и бронежилете совершил нападение на отделение полиции, пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. После этого он скрылся с места преступления на автомобиле, установить его местонахождение пока не удалось.

Спустя некоторое время стало известно о тройном убийстве в Каменском районе — в частном доме нашли тела многодетной матери и двух ее сыновей. Следователи полагают, что причастным может оказаться тот же мужчина, который устроил взрыв и стрельбу в отделении.