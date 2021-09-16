Космическая гостиница возле Земли может появиться уже к 2027 году

Космический отель может появиться за пределами Земли уже в ближайшее десятилетие. Туристы смогут слетать в космос и остановиться в необычной гостинице.

Такое предположение высказал корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. Эксперт уверен, что внеземную гостиницу построят уже к 2027-2028 году Илон Маск или Джефф Безос.

«Это им по силам, технологии доступны, понятны, они могут это сделать, если у них на это найдется время», — рассказал Ионин в эфире телеканала «МИР-24».

Корреспондент считает, что космический отель нужен для развития туризма за пределами планеты Земля. По его мнению, у Безоса и Маска самые большие шансы реализовать такое направление для путешествий.

SpaceX впервые в истории запустила корабль Crew Dragon, на борту которого находился полностью гражданский экипаж. Полет, как и ожидалось, продлился трое суток. После этого корабль опустился на воду Атлантического океана, передает телеканал «360».