Европарламент одобрил инициативу о пересмотре отношений с Россией

Европейский парламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса. В документе содержится призыв пересмотреть отношения ЕС с Россией.

В законодательно-представительном органе Евросоюза провели соответствующее голосование. Согласно распространенным результатам процедуры, идею поддержали 494 депутата. Еще 103 парламентария выступили против инициативы, а 72 воздержались от волеизъявления.

Автор внесенного документа предлагает «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России <...> и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ». Также литовский депутат призывает «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран "Восточного партнерства"».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на вмешательство США во внутренние дела России. По словам дипломата, Москва продемонстрировала свою позицию Вашингтону на конкретных фактах и примерах.