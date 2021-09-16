Экс-депутат Рады Журавко рассказал об ущербе Херсону из-за блокады Крыма

Власти Украины нанесли большой ущерб Херсонской области из-за своей ненависти к России, об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Как отметил бывший нардеп, регион оказался буквально заморожен из-за блокады Крыма и разрывов экономических связей с Россией. Жители Херсонщины устали от постоянной ненависти и нищеты, говорит Журавко.

«Херсон остался закупорен, а обмен денежных средств остановлен, потому что люди боятся ездить в Крым. Это очень сильно ударило по области и связало ее», — цитирует бывшего депутата издание «Украина.ру».

В результате в бюджете региона образовалась дырка, люди выживают на грани, а сельхозпрограммы не работают, так как государство не оказывает помощь фермерам и частным предпринимателям, ведь в казне нет денег. Воссоединение Крыма с Россией Журавко назвал правильным исходом.

«Я был на референдуме и видел все своими глазами. Люди приняли решение, а решение нужно отстаивать и защищать. Если бы не защитила Россия, было бы то же самое, что и на Украине, только гораздо страшнее», — высказался бывший политик.

В результате Херсон страдает от действий властей Украины из-за Крымского вопроса, хотя сами жители полуострова сделали свой выбор в 2014 году, заключил Журавко.