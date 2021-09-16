Замглавы PAHO Барбоса объяснил, почему в ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V»

Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ВОЗ приостановили до новой инспекции завода производителя, заявил замглавы РАНО доктор Жарбас Барбоса.

Панамериканская организация здравоохранения (РАНО) выступает в качестве регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Северной и Южной Америке. По словам Барбосы, производителям вакцин для одобрения необходимо подтвердить соответствие со стандартами надлежащих практик производства.

«Что касается процесса одобрения вакцины «Спутника V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — цитирует замглавы РАНО РИА Новости.

Барбоса указал на необходимость принять соответствующие меры, провести все требуемые изменения и запросить новую инспекцию. До этого момента процесс одобрения российской вакцины будет приостановлен.