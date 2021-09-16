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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первого тура ЛЧ

/ Обновлено: 16 сентября 2021 10:32
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первого тура ЛЧ

Определены четыре претендента на звание лучшего игрока недели по итогам всех завершившихся встреч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в число претендентов включен французский вингер «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, оформивший хет-трик на выезде против «Манчестер Сити». Немецкий клуб при этом проиграл со счетом 3:6.

Кроме того, в список номинантов попал хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, в активе которого забитый мяч и результативная передача в гостевой игре с турецким «Бешикташем» (2:1). Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер оформил покер в гостевом матче с лиссабонским «Спортингом» (5:1), а нападающий «Баварии» Роберт Левандовский забил два гола в ворота «Барселоны» (3:0). Последние двое футболистов также включены в число претендентов на звание игрока недели турнира.