Глава Совфеда Матвиенко перечислила факторы эффективного развития Казахстана

Отношения России и Казахстана можно назвать образцовыми, заявила в ходе выступления на Евразийском медиафоруме глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россия высоко ценит достигнутый уровень доверия с Казахстаном, и это помогает преодолевать современные вызовы, отметила Матвиенко. По ее словам, в разгар пандемии COVID-19 государства поддерживали друг друга и обменивались опытом.

«В Казахстане уже налажен выпуск российской вакцины «Спутник V», что дает возможность внести важный вклад в борьбу с коронавирусом», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что у Казахстана есть чему поучиться. Страна эффективно развивается за счет политической стабильности, устойчивого экономического роста и условий, созданных для благополучной жизни граждан, пояснила глава Совфеда. Государство оперативно реагирует на запросы общества, что позволяет республике реализовывать масштабные планы, заключила она.