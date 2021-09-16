«Он был зверем». ФБР годами покрывало насильника-педофила в олимпийской сборной США

Американка Симона Байлз — 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике — обвинила ФБР в том, что бюро годами игнорировало жалобы спортсменок на бывшего врача Олимпийской сборной страны Ларри Нассара. Мужчина приставал к девушкам и насиловал их с 1992 года, пока в 2018 году его не приговорили к 215 годам тюрьмы.

В минувшую среду Симона Байлз дала показания по делу Нассара перед судебным комитетом Сената США и, как сообщает газета New York Post (NYP), расплакалась прямо во время заседания.

«Похоже, что ФБР закрыло на это глаза и делало все возможное, чтобы помочь защитить USAG [Гимнастика США, USA Gymnastics] и USOPC [Олимпийский и паралимпийский комитет США, United States Olympic & Paralympic Committee]. Мы страдали и продолжаем страдать, потому что никто в ФБР, USAG или USOPC не сделал того, что было необходимо для нашей защиты. Я не хочу, чтобы еще один юный гимнаст или олимпийский спортсмен испытал тот ужас, который пережила я и сотни других спортсменок», — заявила Байлз.

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Другие американские гимнастки из Олимпийской сборной — Маккайла Марони, Мэгги Николс и Александра Райсман — подтвердили, что предоставили ФБР информацию о домогательствах со стороны врача-остеопата еще в 2015 году, но сотрудники бюро проигнорировали жалобы и обвинили спортсменок во лжи.

«Это была явная педофилия и жестокое обращение. Я рассказала все это ФБР, но они решили сфальсифицировать мой отчет и не только свести к минимуму мои жалобы, но и заставить меня замолчать. USAG совместно с ФБР и USOPC вместе скрывали, что Ларри Нассар был зверем», — подчеркнула Маккайла Марони.

Сенатор-демократ Ричард Блументал после таких показаний призвал провести еще одно слушание по делу ФБР и Нассара. Чиновник настоял на том, чтобы Министерство юстиции США ответило, почему против агентов ФБР не было выдвинуто никаких обвинений.

Ларри Нассару дали такой большой срок специально, чтобы мужчина не вышел по УДО. В период с 1992 по 2018 годы его жертвами стали 250 девочек и молодых спортсменок. Сам преступник признался только в десяти случаях изнасилования. Изначально его посадили в тюрьму по обвинению в хранении детской порнографии.