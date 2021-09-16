УЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола в первом туре ЛЧ

Голы хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона в матче против «Милана», нападающего Анте Ребича и хавбека «Манчестер Сити» Джека Грилиша выдвинуты на звание лучшего в первом туре ЛЧ.

Гол малийского нападающего тираспольского «Шерифа» Адама Траоре в ворота украинского «Шахтера» номинирован на звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте турнира.

Молдавская команда неожиданно обыграла «Шахтер» со счетом 2:0 в своем первом в истории матче группового этапа Лиги чемпионов. Траоре открыл счет на 17-й минуте. Голосование проходит на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На групповой стадии 32 команды распределены на восемь квартетов, в плей-офф попадут лучшие две команды каждой группы. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала второго по значимости клубного турнира — Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая 2022 года.