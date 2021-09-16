Коронавирус в Кремле. Что известно о самоизоляции Путина?

Президент России ушел на самоизоляцию. Об этом Путин сообщил 14 сентября в разговоре с президентом Таджикистана. Но заседание глав стран ОДКБ и ШОС Владимир Путин решил все же не пропускать, а поучаствовать в режиме видео-конференции.

В пресс-службе Кремля уточнили: в президентском окружении обнаружено несколько заболевших коронавирусом. Еще в понедельник, 13 сентября, на встрече с паралимпийцами, Путин предположил, что ему придется уйти на карантин:

«У нас очень много людей болеет», — сказал российский лидер.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в тот же день пояснил, что президент «выразился образно».

Прививка работает?

Сам Владимир Владимирович рассказал, что на протяжении целого дня очень близко общался с сотрудником, который оказался зараженным COVID-19. Этот человек был вакцинирован, но «ревакцинировался, судя по всему, поздновато» — количество антител в организме упало.

Путин выразил надежду, что вакцина «Спутник V», которой он привился еще минувшей весной, докажет свою эффективность на деле. Антител к инфекции у президента по-прежнему достаточно.

«Надеюсь, все будет так, как должно быть, и «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19», — сказал президент во время совещания с членами правительства.

По словам Пескова, ни об одном тяжелом случае заболевания в президентском окружении не известно: большинство тех, кто работает с Путиным, привиты — это спасает их от тяжелого течения болезни.

minzdrav.gov.ru / Пресс-служба Минздрава РФ

Сколько заболевших в Кремле?

Хоть изначально речь шла об одном заболевшем, реальные масштабы проблемы выяснились позже. 16 сентября Путин рассказал, что в его окружении заболели «несколько десятков» человек. В основном те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность, уточнил в четверг Песков.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — заявил президент, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ в Душанбе.

16 сентября стало известно, что Путин останется на самоизоляции, как минимум, неделю. Несмотря на это, он проголосует на предстоящих выборах — возможно, онлайн.

kremlin.ru / Администрация президента России

А Путин точно не заболел?

Накануне Песков ответил на вопрос журналиста о самочувствии президента, подчеркнув, что «и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме». Сомнения в том, что карантин вызван не случаями заражения в окружении президента, пресс-секретарь развеял: Путин «абсолютно здоров».

Годом ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Кремле и в президентской резиденции Ново-Огарево установили дезинфекционные туннели. Также сообщалось о мерах предосторожности перед встречей с главой государства: необходимо соблюдать карантин и сдавать тесты на коронавирус.

Ранее Россия возразила против допуска в зал Генассамблеи ООН только вакцинированных от коронавируса. Подробнее — в нашей статье.