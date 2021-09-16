Президент России проведет на самоизоляции несколько дней

Президент России Владимир Путин вынужден остаться на самоизоляции в течение нескольких дней из-за подтвержденных случаев заражения коронавирусом в его окружении.

Это связано с тем, что в окружении президента заболели коронавирусной инфекцией «не один, не два», а сразу несколько десятков человек. Об этом глава государства рассказал в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лидер страны принимает участие в мероприятии в формате видеоконференции, поскольку соблюдает самоизоляцию, на которой останется еще несколько дней. Также во время своего выступления президент России сообщил, что вынужден был отменить рабочую поездку в Душанбе.