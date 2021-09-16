Польша отказалась продлевать контракт с российским «Газпромом»

Польские власти отказываются от российского газа: Варшава не собирается продлевать договор с «Газпромом» по истечению действующего в декабре 2022 года. С таким заявлением выступил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радио Siódma9.pl.

«Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», — заявил Наимский.

Вместо этого планируется заключить контракт с норвежцами на поставку голубого топлива по газопроводу Baltic Pipe. Получить первые кубометры планируется в октябре 2022 года.

Однако, газопровод Baltic Pipe находится еще в процессе постройки. По заявлению Наимского, из 295 километров трубы по дну Балтики уложены около 100. Однако к октябрю 2022 года строительство планируется завершить.

Варшава объясняет отказ от российского газа его высокой ценой.

За прошедший месяц цена газа в Европе поднялась более, чем в полтора раза. Ранее стоимость составляла 700 долларов за тысячу кубометров, а в среду, 15 сентября, поднялась выше 950 долларов.