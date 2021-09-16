Путин: поспешный вывод войск западной коалиции из Афганистана привел к проблемам в регионе

Российский лидер Владимир Путин назвал «мягко говоря поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана.

По словам президента РФ, вывод западных военнослужащих из страны в срочном порядке привел к тому, что в регионе возникли новые угрозы. Он отметил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах ее участников несет острые вызовы и риски для безопасности стран.

«В нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность государств-членов ОДКБ», — сказал Путин.

Стоит отметить, что после бегства американских войск из Афганистана власть в стране захватили талибы (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан»1). Всего за несколько месяцев они развернули полномасштабное наступление и взяли под свой контроль практически всю территорию государства.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации